عاجل.. أردوغان قبل جولته الخليجية : قرارات مهمة سنتخذها بالتعاون مع السعودية

المواطن – الرياض

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حرص بلاده على دعم العلاقات السعودية التركية في كافة المجالات، مؤكداً محورية المملكة في حل الأزمة السورية.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي، يعقد الآن قبل مغادرته إلى البحرين في مستهل جولة خليجية، إن السعودية دولة صديقة مشدداً على اهتمام بلاده بتطوير العلاقات معها.

وحول زيارته المرتقبة للمملكة، قال أردوغان: ” السعودية دولة صديقة ونهتم بعلاقتنا معها وسنجد فرصة في هذا اللقاء لاتخاذ قرارات مهمة”

وقال إن السعودية هي المحطة الثانية في جولته الخليجية بغية تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور بعدد من المسائل السياسية وعلى رأسها المسألة السورية.

وأضاف أردوغان أن مجلس التعاون التركي الخليجي سيبدأ العمل من جديد وبشكل أفضل، مشيراً إلى أن زيارته للبحرين ذات أهمية كبرى؛ لأنها تترأس مجلس التعاون الخليجي حالياً.