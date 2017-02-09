عاجل .. أسماء المقبولين نهائياً في قوات الدفاع الجوي

المواطن – خالد الأحمد

أعلنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي عن أسماء المقبولين نهائياً من حملة شهادة الثانوية العامة، وخريجي الكليات التقنية وكليات الاتصالات والمعاهد الصناعية الثانوية والمعاهد المهنية الصناعية ومراكز التدريب العسكري المهني وكليات خدمة المجتمع وكليات والمعاهد الأخرى التي تعادلها.

ودعت الدفاع الجوي المقبولين لمراجعة صفحة الإعلان عن نتائج المقبولين نهائياً على الرابط: ( هنا ) ، للتأكد من عملية القبول والاطلاع على التعليمات، ومن ثم مراجعة مكاتب التجنيد بمجموعات الدفاع الجوي في مناطق المملكة حسب ما هو محدد لكل طالب مسبقاً، وتكون مراجعة الطلاب المقبولين نهائياً لمكاتب التجنيد، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15- 5 -1438هـ الساعة السابعة صباحاً، وتؤكد اللجنة على الطلاب أهمية إحضار كافة إثباتات الهوية والوثائق والشهادات المطلوبة معهم عند مراجعة مكاتب التجنيد بقوات الدفاع الجوي في مناطق المملكة.

رابط بوابة القبول والتسجيل (للتأكد من القبول النهائي والاطلاع على التعليمات): ( هنا ).

الموقع الرئيسي لقوات الدفاع الجوي: ( هنا ) .