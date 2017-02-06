#عاجل .. أمريكا تجمد أرصدة 17 شخصاً وكياناً إيرانياً دعمت برنامج الصواريخ الباليستية
إضافة إلى 7 أشخاص على علاقة بحزب الله

#عاجل .. أمريكا تجمد أرصدة 17 شخصاً وكياناً إيرانياً دعمت برنامج الصواريخ الباليستية

2017/02/06
الساعة 6:25 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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الخارجية الامريكية

المواطن  – الرياض

حدد مكتب التحكم بالأرصدة في أمريكا 3 شبكات تضم 17 شخصاً وكياناً لدعمها برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

وقالت الخارجية الأمريكية إن ممتلكات الأفراد والكيانات الداعمة لبرنامج إيران النووي أُدرجت في القائمة السوداء.

وأوضح مسؤول أمريكي أن مكتب التحكم بالأرصدة حظر شبكة دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في لبنان وتتألف من 7 أفراد وكيانات تعمل مع حزب الله.

وقالت الخارجية الأمريكية إن كل مَن قدّم دعماً للأفراد والكيانات المعلنة سيواجه الحظر من الولايات المتحدة، مؤكدة أن التعاملات المالية مع الأفراد والكيانات الداعمة لإيران ممنوعة على أي أمريكي إضافة لمنع أي تصدير لهم.

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