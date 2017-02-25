أمر ملكي بتعيين الدكتور نبيل كوشك مديراً لجامعة الباحة

الرياض 28 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 25 فبراير 2017م واس

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :-

الرقم أ / 125

التاريخ 28 / 5 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقــــــــم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الدكتور نبيل بن عبدالقادر بن حمزه كوشك مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود







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