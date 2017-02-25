الرياض 28 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 25 فبراير 2017م واس
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :-
الرقم أ / 125
التاريخ 28 / 5 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقــــــــم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الدكتور نبيل بن عبدالقادر بن حمزه كوشك مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة .
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أمر ملكي بتعيين الدكتور نبيل كوشك مديراً لجامعة الباحة
الرياض 28 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 25 فبراير 2017م واس
الملك ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :