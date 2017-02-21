عاجل .. أمطار رعدية على هذه المناطق حتى نهاية الأسبوع

المواطن – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية يسبقها نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بدءاً من الغد على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف.

وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة ستمتد إلى منطقتي حائل والقصيم، ومنطقتي الرياض والشرقية، تكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على الأجزاء الشمالية منها، يومي الخميس والجمعة القادمين، فيما توقعت بانخفاض في درجات الحرارة يصحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية الأفقية من يوم الخميس المقبل على شمال وغرب المملكة، ومن ثم على وسط وشرق المملكة.