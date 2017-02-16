عاجل .. أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى ظهر اليوم

المواطن – الرياض

توقعت الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الغزيرة على أنحاء متفرقة من مناطق المملكة اليوم ضمن الحالة المطرية التي تتعرض لها المملكة منذ أيام.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار على الدمام والظهران والجبيل وبقيق صباح اليوم مع استمرارها حتى ظهر اليوم.

وكانت الأرصاد قد أصدرت قبل ساعات تنبيهاً متقدماً بشأن الحالة الجوية في منطقة الرياض صباح اليوم توقعت فيه تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة .

وأشار الإنذار المبكر التابع للأرصاد الجوية إلى أن التنبيه يشمل عدة أنحاء من منطقة الرياض منها الرياض، حريملاء، المزاحمية، مرات، رماح والأجزاء المجاورة لها .

إلى ذلك توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق استمرار الحالة الجوية المطرية على الرياض اليوم الخميس.

وقال الزعاق إن التوقعات تشير إلى تجدد الحالة الماطرة المعاشة بشكل أقوى اليوم الخميس على المناطق الواقعة بين الرياض ، الخرج، حوطة بني تميم، وحرض.