عاجل .. أول تعليق من هيئة الاتصالات على إحصائية سرعة الإنترنت في المملكة

المواطن – الرياض

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن إحصائية سرعة الإنترنت التي نشرتها إحدى الجهات في المملكة غير رسمية وتخص التطبيق الناشر فقط.

وأضافت الهيئة في بيان لها أن تلك الإحصاءات لسرعة الإنترنت مبنية على دراسات وتحليل لذلك التطبيق، وللذين فقط قاموا بتنزيل ذلك التطبيق، وليس على مؤشر رسمي لسرعة الإنترنت، وهذا بطبيعة الحال لا يعطي تحليلاً شاملاً ودقيقاً؛ إذ إن ذلك يعتمد على عدة عوامل منها حجم العينة المستخدم في إجراء الإحصائية، وتوزيعها على مستوى المنطقة الجغرافية المراد إجراء قياسات فيها، فضلاً عن ظروف إجراء القياسات نفسها. وهذا يتضح من تفاوت ترتيب الدول في الإحصاءات المنشورة من قبل عدد من مالكي التطبيقات ذات مجال العمل المشابه، لأن الإحصاءات الدقيقة لترتيب السرعات تتطلب توافر منهجية دقيقة تأخذ في الحسبان جميع العوامل المؤثرة على القياسات التي تتم على تقنية محددة.

وتابعت الهيئة أن الاتحاد الدولي للاتصالات وهو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات لم يصدر عنها إحصائية رسمية فيما يتعلق بسرعة الإنترنت عبر تقنية الجيل الرابع للدول.

وأكدت أن المملكة تحتل المرتبة الثانية عربياً بالنسبة لسرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الثابت، وذلك وفقاً لتقارير الاتحاد الدولي للاتصالات.

يذكر أن شركة “OpenSignal” الاستشارية، أصدرت تقريراً بالأمس أعلنت خلاله تصدُّر الإمارات قائمة الدول العربية من حيث جودة وسرعة الإنترنت خلال العام الماضي، فيما جاءت المملكة في مرتبة متأخرة خِلافاً للمتوقع.

واحتلت الإمارات المرتبة 12 عالمياً، تلتها “عمان في المرتبة 17، تونس 39، لبنان 47، المغرب 55، قطر 60، الأردن 66، البحرين 67، الكويت 72، السعودية 76″، فيما تربَّعت سنغافورة على عرش القائمة بسرعة إنترنت بلغت 46 ميجابايت في الثانية، وبلغ المعدل العالمي 17.4 ميجابايت بالثانية.