إصابة 13 طالبة في انقلاب حافلة بعيدابي #جازان‎

المواطن – خالد الأحمد – جازان

أصيبت (13) طالبة جامعية بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب للحافلة التي كانت تقلهن، وذلك في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد على الطريق الرابط بين محافظتي العيدابي وصبيا، بالقرب من مركز عيبان.

وقام عدد من المواطنين بإسعاف عدد من المصابات إلى مستشفى العيدابي العام قبل وصول الفرق الإسعافية، بينما نقلت الفرق الإسعافية ثلاث إصابات، من بينها إصابة حرجة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ “المواطن”، أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد بلاغاً عن وقوع حادث انقلاب على طريق “العيدابي – عيبان”، وأن في الموقع مصابين، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية.

وأضاف أنه عند وصول الفرق تبين وجود ثلاث حالات، إصابة إحداها حرجة، والحالتان الأخريان إصابتهما متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية ونقلهم إلى مستشفى العيدابي لتلقي العلاج.