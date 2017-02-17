إصابة 18 شخصاً في حادث قطار “الرياض – الدمام” وتحقيقات لمعرفة الأسباب

المواطن – شريف النشمي

أُصيب 18 شخصاً بإصابات خفيفة نتيجة تعرّض قطار الرياض الدمام إلى جنوح عن مساره عند الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة.

وأوضحت الخطوط الحديدية، في بيان لها، أنه عند حوالي الساعة الواحدة صباحاً من هذا اليوم وقع حادث للقطار رقم (١٤) في رحلة منتظمة من الرياض للدمام.

وأضافت، تم ولله الحمد نقل جميع ركاب القطار والبالغ (١٩٣) إلى محطة الدمام، وكان من بينهم (١٨) راكباً تعرضوا لإصابات خفيفة.

وتابعت: باشر فريق التحقيقات التابعة للخطوط الحديدية التحقيق في أسباب الحادثة، ونحمد الله على سلامة الجميع.