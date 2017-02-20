#عاجل .. إصابة 3 مواطنين إثر سقوط مقذوفات حوثية على موسم جازان

#عاجل .. إصابة 3 مواطنين إثر سقوط مقذوفات حوثية على موسم جازان

2017/02/20
الساعة 11:07 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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مقذوفات حوثية تصيب طفلين في مركز الموسم بجازان 1
المواطن- جازان

أصيب 3 مواطنين بشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مركز الموسم، جنوب منطقة جازان، مساء اليوم، الإثنين.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبد الله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم، الإثنين، بلاغًا عن إصابة ٣ مواطنين بشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مركز الموسم، حيث تم نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف أنه قد باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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