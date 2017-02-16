عاجل .. إغلاق عقبة الصماء بين #أبها و #رجال_ألمع

المواطن – عسير

أغلق المرور السعودي عقبة الصماء الرابطة بين أبها ورجال المع بسبب وجود انهيارات صخرية جراء الأمطار الشديدة التي تعرضت لها عسير خلال الايام الماضية.

وقال المرور السعودي في تغريدة له قبل قليل على موقع تويتر : تم إغلاق عقبة الصماء الرابطة بين أبها ورجال ألمع لوجود انهيارات صخرية، وسيتم اطلاعكم فوراً حين انتهاء عمل فرق الصيانة”.

وأهاب المرور بسالكي العقبة اتخاذ الطرق البديلة تفاديا للتكدس وحفاظا على الأرواح والممتلكات.

وكانت منطقة عسير قد شهدت أمطارا تاريخية خلال الأيام الماضية ما ادى الى موقع العديد من حوادث الاحتجازات والانهيارات وجرف المركبات.