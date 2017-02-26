#عاجل .. إنهاء معاناة 14 عاملاً تأخرت رواتبهم 8 أشهر في #الأفلاج
بعد شكوى جماعية ضد شركة خاصة

#عاجل .. إنهاء معاناة 14 عاملاً تأخرت رواتبهم 8 أشهر في #الأفلاج

2017/02/26
الساعة 6:57 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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إنهاء معاناة 14 عاملا تأخرت روابتهم لـ8 أشهر في #الأفلاج
 المواطن – الأفلاج
أنهى مكتب العمل بمحافظة الأفلاج معاناة 14 عاملاً يعملون في إحدى شركات القطاع الخاص تقدموا بشكوى جماعية للمكتب التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تفيد بتأخر مرتباتهم الشهرية لأكثر من ثمانية أشهر.

وأفاد مدير مكتب عمل الأفلاج محمد الحبشان أنه بعد التحقق من صحة الشكوى تم استدعاء ممثل الشركة، واتخذت بحقها الإجراءات النظامية، ونتج عن ذلك تجاوب الشركة في أسرع وقت حيث سلّمت الرواتب المتأخرة.

من جانبه شدد المهندس طارق الزهراني مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على أصحاب المنشآت الالتزام بصرف رواتب عامليها في وقتها، محذراً من أن الوزارة لن تتهاون بحق أي منشأة لا تلتزم بدفع الأجور للعاملين لديها.

إنهاء معاناة 14 عاملا تأخرت روابتهم لـ8 أشهر في #الأفلاج
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