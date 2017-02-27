عاجل .. الأرصاد تتوقع سُحباً رعدية ممطرة على 5 مناطق

المواطن – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير، والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة (الطائف والمرتفعات الشرقية من المنطقة) ومنطقة المدينة المنورة خاصة المرتفعات الجنوبية منها, وسماء غائمة جزئياً على شمال المملكة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية, فيما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على الأجزاء الشرقية من مرتفعات عسير والباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.