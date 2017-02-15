عاجل .. الإسكان تحدد طريقة استكمال إجراءات التخصيص في برنامج سكني

المواطن – شريف النشمي – الرياض

دعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المستفيدين، الذين ظهرت أسماؤهم ضمن الدفعة الأولى من برنامج سكني لهذا الشهر إلى استكمال إجراءات تخصيص الدعم عبر الدخول إلى مواقع كل جهة بحسب نوع التمويل الذي حصل عليه المواطن.

وقالت الوزارة إنه ‏لاستكمال إجراءات التخصيص؛‏يتوجه مستفيدي الوزارة إلى بوابة إسكان عبر الرابط التالي من هنا كما دعت وزارة الإسكان الحاصلين على تمويل عقاري زيارة موقع الصندوق العقارية من خلال الرابط التالي من هنا أو عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني من هنا