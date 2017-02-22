الإطاحة بسارقي مُسن حي الملك فيصل بالرياض

المواطن - الرياض

قبضت شرطة الرياض مساء اليوم، الأربعاء، على تشكيلٍ عصابي سرق بائعًا مُسنًا في حي الملك فيصل.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، العقيد فواز بن جميل الميمان، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل بعنوان “سرقة في وضح النهار.. حي الملك فيصل.. شارع الكهرباء” أو “سطو مسلّح في وضح النهار، والبائع المسن يحاول الدفاع عن نفسه”، فقد سبق -بتاريخ 28-6-1437- ضبط بلاغ وافد بنجلاديشي (56 سنة) عن تعرّضه للسلب في أثناء عمله في أحد محال التموينات بحي الملك فيصل، شرق الرياض، من قبل مجموعة من الأشخاص، وتهديده بواسطة سلاح أبيض، والهرب إلى مكانٍ غير معلوم.

ولفت إلى أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكّنت من القبض على جميع أفراد التشكيل، والإعلان عن ذلك بتاريخ 9-7- 1437، وإحالة أوراقهم للقضاء الشرعي لينالوا الجزاء العادل.

وأهاب الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة بالجميع البعد عن تناقل الشائعات، وأخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.