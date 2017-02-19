عاجل.. الإطاحة بـ6 سعوديين قتلوا مواطناً خلال مضاربة بالأسلحة النارية في #الرياض

المواطن – الرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على 6 أشخاص اشتركوا في مشاجرة جماعية نتج عنها إصابة شخص آخر بطلق ناري لخلاف سابق بينهم.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بتاريخ 21 / 5 /1438هـ ورد لمركز شرطة النسيم بلاغ أحد الوافدين عن مشاهدته لمشاجرة جماعية وسماعه لطلق ناري، وجرى انتقال الجهة المختصة على الفور لمسرح الحادث، حيث وجد أحد الأشخاص (سعودي في العقد الثاني من العمر) مصاباً بطلق ناري وتم إسعافه بواسطة الهلال الأحمر، إلا أنه توفي فور وصوله للمستشفى.

وأضاف أنه بإجراء الصفة التشريحية له من قبل الطبيب الشرعي تبين إصابته بعيار ناري أسفل الظهر نافذ وجرح قطعي أعلى الحاجب، وبمعاينة مسرح الحادث من قبل المختصين في الأدلة الجنائية عثر على ظرف فارغ لسلاح من نوع رشاش تم تحريزه ورفع ما وجد به من آثار لفحصها فنياً.

وأوضح أنه لأهمية البلاغ فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة كافة الإجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة والعمل على سرعة ضبط مرتكبها، وبفضل من الله فقد تم تحديد الاشتباه في ستة أشخاص سعوديي الجنسية في العقد الثالث والربع من العمر أشارت الدلائل إلى صلتهم بالحادثة، وبضبطهم ومناقشتهم جميعاً أقروا باشتراكهم في مشاجرة جماعية مع مجموعة من الأشخاص لخلاف سابق بينهم، نتج عنها إصابة أحد أطراف الشجار بعد قيام أحدهم بإطلاق النار عليه والهرب وإخفاء السلاح المستخدم في الجريمة في منزله (تم ضبطه / غير مرخص).

هذا وقد جرى التحفظ على الجناة وتحريز سلاح الجريمة، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.