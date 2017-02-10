الإطاحة بوافدين سلبا 39 ألف ريال من مواطنٍ تحت تهديد السلاح في #الرياض

المواطن – الرياض

أطاحت شرطة الرياض بوافدين سلبا 39 ألف ريال من مواطنٍ في وضح النهار بعد تهديده بالساطور، ولاذا بالفرار إلى مكانٍ مجهول.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه -بتوفيقٍ من الله وفضله- تمكّنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من ضبط شخصين (إثيوبيي الجنسية / يقيمان بصفةٍ غير نظامية / في العقد الثالث من العمر)، حيث أشارت الدلائل إلى ارتباطهما بحادثة السلب التي تعرّض لها أحد المواطنين بحي إشبيليا، شرق العاصمة الرياض، في وضح النهار، وسلب مبلغ يقدر بـ 39 ألف ريال كان بحوزته بعد تهديده بسلاحٍ أبيض من نوع ساطور، وفرارهما إلى جهةٍ غير معلومة على متن سيارة (نوع هونداي) مستأجرة بوثائق مزوّرة.

وأضاف أنه بالنظر إلى جرأة الجناة على النظام، وارتكاب جريمتهما في وضح النهار، وترويع مواطن آمن، وعلى الرغم من ندرة المعلومات، فقد جرى تشكيل فريق بحث ميداني -تم اختياره بعناية- ليعمل على مدار الساعة في سبيل الوصول إلى الجناة، وبتوفيقٍ من الله، تم تحديد الاشتباه في أحد الأشخاص وضبطه، وبسماع أقواله، أقر بما نُسب إليه، وما لبث أن قام بالدلالة على أحد شركائه الذي تم ضبطه في كمينٍ محكم، وقاما مجتمعين بالانتقال رفق فريق البحث لموقع البلاغ، وإعادة تمثيل كيفية ارتكاب الجريمة، حيث تم إيقافهما للتوسّع في مناقشتهما بشكلٍ عام، ومعرفة مدى ارتباطهما بقضايا السلب المقيدة ضد مجهول بشكلٍ خاص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وتعلن شرطة منطقة الرياض عن ذلك لتؤكّد حرص الأجهزة الأمنية كافة على أمن وسلامة المواطن والمقيم في هذا البلد المبارك، وأنها ستضرب بيدٍ من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذا الوطن.