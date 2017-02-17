عاجل.. الإنذار المبكر ينبّه من أمطار على #الباحة و #الرياض و #القصيم و #حائل

المواطن ـ الباحة

نبّه النظام الآلي للإنذار المبكّر، صباح اليوم الجمعة، أهالي منطقة الباحة، من سحب رعدية، تتجمّع فوق المنطقة من الساعة التاسعة صباحًا.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنَّ الإنذار مستمر حتى العاشرة مساءً، مبيّنة أنَّ “تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، تغطي سماء منطقة الباحة، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط الرياح السطحية”.

وفي السياق ذاته، حذّر الإنذار المبكر من نشاط في الرياح السطحية، على منطقة الرياض، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية، مصحوب بانخفاض في درجات الحرارة، مع تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تهطل منها أمطار خفيفة ومتفرقة، تستمر حتى العاشرة من صباح غد السبت.

وأبرز أنَّ “منطقة القصيم على موعد مع نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأقية مصحوب بانخفاض في درجات الحرارة، مستمر حتى العاشرة من صباح السبت أيضًا”.

وفي تنبيه أخير، حذّر من انخفاض درجات الحرارة على منطقة حائل، حتى العاشرة من صباح السبت، ونشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.