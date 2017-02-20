عاجل.. الاتحاد يعلن رسميًا فشل استعادة النقاط

المواطن ـ محمد سلام

أعلنت إدارة نادي الاتحاد بشكلٍ رسمي عن تلقيها خطابا من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برفض التماس إعادة النقاط وإقفال الملف، مؤكدة على أنها بذلت مجهودات كبيرة لحل هذه الأزمة بتعاونٍ من الهيئة العامة للرياضة.

وأوضحت أنه بالرغم من أهمية هذه النقاط في مشوار الفريق في بطولة الدوري، إلّا أنها تثق في جهود اللاعبين ودعم الجماهير من أجل مواصلة المنافسة على اللقب.

وكان الفيفا قد أصدر قرارًا بخصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد بدوري جميل للمحترفين، وذلك بسبب المستحقات المالية السابقة التي لم يسددها النادي الجداوي لصالح اللاعب الأرجنتيني “مانسو”.

والجدير بالذكر أن نادي الاتحاد يوجد في المرتبة الثالثة بجدول ترتيب دوري جميل للمحترفين، متساويًا مع الفريق النصراوي برصيد 41 نقطة لكلٍ منهما، وبفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدر الهلال.