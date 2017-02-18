عاجل.. الاتفاق يُعلن رحيل جاريدو وتعيين إلكو

المواطن ـ محمد سلام

أعلنت إدارة نادي الاتفاق توصّلها إلى اتفاقٍ مع مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي الإسباني، خوان كارلوس جاريدو، على إنهاء التعاقد بينهما، وتعيين المدرب الهولندي إلكو يوهانس بديلًا عنه لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر): “إدارة الاتفاق تعلن عن توصّلها إلى اتفاقٍ مع مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي الإسباني خوان كارلوس جاريدو على إنهاء التعاقد بينهما”.

وأضاف: “إدارة النادي تقدم شكرها للمدرب خوان جاريدو على المجهودات التي بذلها مع الفريق في الفترة السابقة، متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة”، مختتمًا: “إدارة النادي تكلف مدرب الفريق الأوليمبي بالنادي، الهولندي إلكو يوهانس، بقيادة الفريق في المرحلة المقبلة”.