عاجل.. التأشيرة الإلكترونية شرط السفر إلى أذربيجان

دعت وزارة الداخلية راغبي السفر لأذربيجان إلى ضرورة الحصول على التأشيرة الإلكترونية؛ طبقاً لتعليمات صادرة بهذا الخصوص.

وقالت الداخلية إنه يلزم المواطنين الراغبين السفر لأذربيجان الحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر نظام ” أصان فيزاEVIS. GOV.AZ الذي يمكّن من إصدارها خلال ثلاثة أيام عمل، حيث بدأ العمل به ابتداءً من 10 يناير 2017م.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد المرعول، أن وزارة الداخلية تلقت من وزارة الخارجية برقية أشارت فيها إلى صدور مرسوم رئاسي عن الرئيس الأذربيجاني يُسهل الحصول على التأشيرة الإلكترونية للمواطنين السعوديين الراغبين السفر إلى أذربيجان، حيث يمكنهم من الحصول على تأشيرة دخول مفردة والإقامة لمدة 30 يوماً في أذربيجان بحسب الإخبارية نت.