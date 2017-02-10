التدريب الأهلي: تم إيقاف #لبناني_يقيم_دورة_مكياج_للفتيات

المواطن _ وليد الفهمي_ جدة

أكد التدريب الأهلي -بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني- أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاف الدورة التدريبة التي كان من المقرر أن يقدّمها لبناني للفتيات المهتمات بالماكياج والتجميل في جدة.

وأكد الحساب الرسمي للتدريب الأهلي قائلًا: “نشكر لكم تواصلكم حيال هذه الدورة غير النظامية، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة لإيقافها”.

وكان العديد من المواطنين قد طالبوا بوقف تنظيم هذه الدورة، لأنها تتجاوز التقاليد والأعراف في المجتمع السعودي، حيث كان من المقرر أن يتم تنفيذها في جدة على مدار 3 أيام، خلال الفترة من 11 الي 13 فبراير الجاري.