عاجل .. التعليم عن احتياج الوظائف التعليمية : سيتقرر نهاية العام الدراسي

المواطن- الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن تحديد الاحتياج للوظائف التعليمية سيتقرر بمشيئة الله عند نهاية العام الدراسي الحالي ولاعلاقة لتحديد الاحتياج بموضوع شغور الوظائف نتيجة التعاقد .

وأضاف: سيتم تحديد الاحتياج بناءً على حاجة المدارس الفعلية إن وجدت في بعض التخصصات.







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