#عاجل .. التعليم عن احتياج الوظائف التعليمية : سيتقرر نهاية العام الدراسي

#عاجل .. التعليم عن احتياج الوظائف التعليمية : سيتقرر نهاية العام الدراسي

2017/02/07
الساعة 10:00 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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مبارك العصيمي

المواطن- الرياض
أكد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن تحديد الاحتياج للوظائف التعليمية سيتقرر بمشيئة الله عند نهاية العام الدراسي الحالي ولاعلاقة لتحديد الاحتياج بموضوع شغور الوظائف نتيجة التعاقد .
وأضاف: سيتم تحديد الاحتياج بناءً على حاجة المدارس الفعلية إن وجدت في بعض التخصصات.

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