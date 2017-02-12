الجبير: أبرمنا 70 اتفاقاً مع الانقلابيين في #اليمن لم يلتزموا بها

المواطن – الرياض

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن الانقلابيين في اليمن لا يلتزمون بأية اتفاقيات دولية أو أية تعهدات والتزامات تصدر عنهم.

وقال الجبير، في مؤتمر صحفي يُعقد الآن في الرياض مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي يزور المملكة: ” أبرمنا 70 اتفاقاً مع الانقلابيين في اليمن لكنهم لم يلتزموا بها”.

وأضاف الجبير أن الحرب مستمرة في بسبب رفض الانقلابيين لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية، مؤكداً أن الحوثي وصالح يطلقون الأقوال دون أفعال على أرض الواقع،

وأوضح الجبير أن العمليات العسكرية في اليمن ليست عشوائية، وهناك دعم دولي كبير لها.

من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن استئناف المفاوضات بشأن اليمن أمر وارد.