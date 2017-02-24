عاجل.. الجيش اليمني يحرر منطقة حمة لقاح في #البيضاء من قبضة الانقلابيين

المواطن ـ اليمن:

تمكّن الجيش اليمني الشرعي، من تحرير منطقة حمة لقاح، في محافظة البيضاء، بعد ظهر يوم الجمعة.

وأوضحت قناة “الإخبارية” السعودية، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنَّ عملية تحرير حمة اللقاح، في محافظة البيضاء اليمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 انقلابيًا.

يذكر أنَّ الجيش الوطني اليمني، وبدعم من قوّات التحالف العربي لدعم الشرعية، يواصل تحقيق الانتصارات على الميليشيات الانقلابية، من جماعة الحوثي ومناصري المخلوع علي عبدالله صالح، لاسيّما عقب تحرير المخا، وقطع كل سبل تهريب السلاح إلى المتمرّدين على الشرعية.