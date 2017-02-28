عاجل .. الخميس المقبل إيداع مكافآت طلاب وطالبات محايل في حسابات ذويهم

المواطن ـ حسان الصالحي

اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل، منصور بن عبدالله آل شريم، صرف إعانات ومكافآت الطلاب والطالبات بمبلغ ٦٩،٧٧٣،٤٧٥ ريالاً، لأربعة أشهر للعام الدراسي الجاري ١٤٣٨هـ.

وثمّن آل شريم جهود حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي العهد وولي ولي العهد حفظهما الله، وما تقدمه هذه الحكومة المباركة من جهود وخدمات للتعليم، مؤكّدًا أنَّ الشكر موصول لمعالي وزير التعليم وجميع مسؤولي الوزارة على حرصهم ومتابعتهم لما يخدم العملية التعليمية.

من جانبه، أوضح مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الأستاذ حامد الشمراني أنَّ “الإعانات والمكافآت تشمل الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية، وبكل أنواعها والمدارس النائية وتحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين”.

بدوره، بيّن مدير الشؤون الإدارية والمالية علي الرايقي أنَّ “المبالغ ستودع في الحسابات بمشيئة الله تعالى يوم الخميس ٣/ ٦ / ١٤٣٨هـ، وعلى أولياء الأمور مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من تحويل المبالغ”.

وأخيرًا، وجه مدير التعليم في المحافظة، شكره لجميع القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة وقسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية.