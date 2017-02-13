الرئيس التركي يصل الرياض .. والملك سلمان يستقبله

الرئيس التركي يصل الرياض .. والملك سلمان يستقبله

2017/02/13
الساعة 9:13 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
535
0
طباعة
الرئيس التركي يصل الرياض.jpg3

المواطن – واس
وصل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا اليوم إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مقدمة مستقبلي فخامته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية.
كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير – الوزير المرافق – ، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وسفير تركيا لدى المملكة يونس دميرار، وعدد من المسؤولين.

الرئيس التركي يصل الرياض.jpg4

الرئيس التركي يصل الرياض

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

#وظائف_شاغرة للرجال بشركة عِلم في #الرياض

أعلنت شركة “عِلم” -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر