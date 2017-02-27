عاجل .. السجن 27 عاماً لمواطن انضم لجماعة إرهابية وهاجم الأمن عبر واتس آب

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن مواطن 27 عاماً بعد إدانته بتهم عديدة منها انضمامه إلى عصابة إرهابية واشتراكه في الاعتداءات على مقار ودوريات أمنية كذلك المساس بالنظام العام من خلال برنامج “الواتساب” إلى جانب دخوله في تجمعات مناوئة ضد البلاد في العوامية والقطيف.

وبعد ثبوت إدانته بسعيه في الإفساد والإخلال بالأمن من خلال انضمامه إلى عصابة إرهابية واشتراكه في الاعتداء على مقار ودوريات أمنية وقيامه استجابة لأمر أحد المجرمين (ممن هلك) بتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استخدامه برنامج التواصل الاجتماعي (واتس اب) في نشر مواعيد وأماكن التجمعات لمثيري الشغب واشتراكه في ذلك البرنامج ضمن مجموعتين (قروبين) مهمتهما نشر أخبار ومواعيد تجمعات مثيري الشغب بالعوامية واشتراكه عدة مرات في تجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف وترديده العبارات المناوئة لقيادة هذه البلاد وقيادة دولة خليجية أخرى وحمله صور بعض الموقوفين في قضايا أمنية وشعارات تحرض على الخروج على النظام العام والفتنة الطائفية والانقسام وتستره على المشاركين في تلك الجرائم.

ونظراً للحيثيات المذكورة في الحكم فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بما يلي: أ/سجنه مدة سبع وعشرين سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية. ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات استناداً إلى المادة رقم (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية كما يحسب من المدة المحكوم بها اثنتي عشرة سنة استناداً إلى المادة رقم (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات والباقي من المدة لبقية ما أسند إليه. ب/ منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.