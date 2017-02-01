عاجل .. “الشؤون البلدية” تردّ على #أهالي_خليص_يرفضون_الكارثة

المواطن – الرياض

قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية رداً على ما تم تداوله من معاناة بعض أهالي خليص من إنشاء منطقة صناعية ومستودعات بجوار الأحياء السكنية؛ إنه تم تكليف لجنة للوقوف على جوانب المشروع، مؤكدة أنها ستراعي في ذلك مصلحة المواطن.

وقال متحدث وزارة الشؤون البلدية حمد بن سعد العمر، في بيان اليوم، إنه سبق وصدر توجيه من وزير الشؤون البلدية بتشكيل فريق عمل من المختصين قام بزيارة المحافظة والموقع ورفع تقريره، وأفاد فيه بضرورة استطلاع رأي عدة جهات من بينها محافظة خليص والدفاع المدني والأرصاد والمجلس البلدي ووزارة النقل.

وأضاف أنه حال اكتمال الإفادات سيتم اتخاذ القرار وسيراعي مصلحة المواطنين.