عاجل.. #الشورى يقترح إنشاء جامعة الحرمين بالتنسيق مع #التعليم

المواطن – الرياض

بدأت صباح اليوم جلسة مجلس الشورى العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس.

ووافق المجلس خلال الجلسة على مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المغرب.

ووافق المجلس أيضاً على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ساحل العاج في مجال خدمات النقل الجوي.

كما تمت مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي ١٤٣٦ / ١٤٣٧هـ.

وشكر عضو الشورى د. عبدالله السفياني الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إنجازاتها في الحرمين وجهودها في خدمة ضيوف الرحمن.

وتساءل د.عبدالله السفياني عن إمكانية تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ باستقبال ٣٠ مليون معتمر سنوياً على الرغم من المعوقات التي تواجه الرئاسة.

وطالب عضو الشورى أ.عساف أبو اثنين بتحويل مياه زمزم التي توزع في الحرمين إلى عبوات للحد من الهدر في استخدام حافظات المياه والكاسات البلاستيكية.

واقترح عضو الشورى د. صالح الشهيب على رئاسة الحرمين الشريفين إنشاء جامعة للحرمين الشريفين بالتنسيق مع وزارة التعليم وإيجاد أوقاف ضخمة لها، كما اقترح عضو الشورى م. عباس هادي إنشاء ممر علوي في المسجد النبوي لتمكين النساء من زيارة الروضة الشريفة دون مضايقة المصلين.

وطالب عضو الشورى د. عبدالله المنيف بمعلومات عما تم في شأن الهيكل التنظيمي لرئاسة الحرمين الشريفين وخطتها الاستراتيجية، كما طالب عضو الشورى م. محمد العلي بمؤشرات لقياس مستوى الخدمات التي تقدمها رئاسة الحرمين الشريفين.

وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي ١٤٣٦ / ١٤٣٧هـ، حيث أشار عضو الشورى أ. خليفة الدوسري إلى معاناة الطلاب المبتعثين في تصديق شهاداتهم من قبل وزارة التعليم، وانتقد اختبارات القياس لطلاب الثانوية ، وطالب بإدراج اختبارات القياس ضمن مناهج المرحلة الثانوية، وتساءل عن قبول وزارة التعليم افتتاح جامعات أهلية ليس لها تاريخ ، في حين ترفض افتتاح فروع لجامعات عالمية مرموقة.

واقترح عضو الشورى د. محمد آل ناجي تمديد خدمة الأستاذ الجامعي وألا يحدد بسن ٦٠ عاماً مثل أي موظف حكومي من أجل الاستفادة من خبراته.

وطالبت عضو الشورى د. منى آل مشيط وزارة التعليم باستحداث منصب وكيلة الوزارة للجامعات.