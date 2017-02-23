#عاجل .. الصندوق العقاري : أولويات الصرف وفق قوائم الإنتظار
من خلال برامج مدعومة تقلص مدة الانتظار

#عاجل .. الصندوق العقاري : أولويات الصرف وفق قوائم الإنتظار

2017/02/23
الساعة 5:35 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
365
0
طباعة
الصندوق العقاري

المواطن – الرياض

أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية مدير عام إدارة العلاقات العامة حمود العصيمي على أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل من صور لأوامر سامية لا تخص الصندوق وإنما تتعلق بآلية تنظيم الدعم السكني الذي تشرف عليه وزارة الإسكان .وقد تضمن في الفقرة ” ثانياً كيفية استفادة أصحاب الطلبات المقدمة على صندوق التنمية العقارية من برامج الدعم السكني في حال رغبتهم ذلك ” .

وأوضح أن الصندوق ملتزم لجميع من هم على قوائم الانتظار لديه من خلال برامج تمويلية مدعومة تساهم في تقليص مدد الانتظار وتمكنهم من تملك مساكن ملائمة لهم .

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

#عاجل .. اللواء المنصور ينفي استهداف التحالف سجنًا ومستشفىً في #اليمن

المواطن – الرياض نفى  رئيس لجنة تقييم الحوادث