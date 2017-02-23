عاجل .. الصندوق العقاري : أولويات الصرف وفق قوائم الإنتظار

المواطن – الرياض

أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية مدير عام إدارة العلاقات العامة حمود العصيمي على أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل من صور لأوامر سامية لا تخص الصندوق وإنما تتعلق بآلية تنظيم الدعم السكني الذي تشرف عليه وزارة الإسكان .وقد تضمن في الفقرة ” ثانياً كيفية استفادة أصحاب الطلبات المقدمة على صندوق التنمية العقارية من برامج الدعم السكني في حال رغبتهم ذلك ” .

وأوضح أن الصندوق ملتزم لجميع من هم على قوائم الانتظار لديه من خلال برامج تمويلية مدعومة تساهم في تقليص مدد الانتظار وتمكنهم من تملك مساكن ملائمة لهم .