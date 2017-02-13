عاجل .. العصيمي: اجراءات خاصة بهيكلة القوى البشرية.. ولايوجد عجز حقيقي

المواطن - شريف النشمي

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أنه ‏إشارةً إلى تصريح وزير التعليم حول وجود فائض في أعدادالمعلمين؛ توضح الوزارة أنهاحالياً تتخذ بعض الإجراءات الخاصة بهيكلة القوى البشرية والتي تؤكد عدم وجود عجز حقيقي، وإنما العجز الظاهر ناتج عن توزيع الوظائف.

وأضاف: “تشير كافة الدراسات التي أعدتها الوزارة الى وجود فائض في بعض التخصصات في عدد من المناطق والمحافظات التعليمية”.

وتابع: “تعتبر نسبة عدد الطلاب لكل معلم في المملكة من أقل المعدلات العالمية ، وهذا يتطلب مراجعة المعادلة وتصحيحها مع مرور الوقت”.

وأكد العصيمي أن الوزارة ستنشر إحصاءات توضح ذلك خلال اليومين القادمين.