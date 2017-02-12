العصيمي : ‏يمكن لمستفيدي الضمان الإطلاع على بياناتهم في حساب المواطن وتحديثها

العصيمي : ‏يمكن لمستفيدي الضمان الإطلاع على بياناتهم في حساب المواطن وتحديثها

2017/02/12
الساعة 11:42 مساءً
- ‎فيحساب المواطن, حصاد اليوم
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ماجد العصيمي حساب المواطن 1

أعلن المهندس ماجد العصيمي مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية ومكتب التحول الاستراتيجي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه بإمكان مستفيدي الضمان الاجتماعي الإطلاع على بياناتهم وتحديثها .

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