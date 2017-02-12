أعلن المهندس ماجد العصيمي مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية ومكتب التحول الاستراتيجي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه بإمكان مستفيدي الضمان الاجتماعي الإطلاع على بياناتهم وتحديثها .
العصيمي : يمكن لمستفيدي الضمان الإطلاع على بياناتهم في حساب المواطن وتحديثها
العصيمي : يمكن لمستفيدي الضمان الإطلاع على بياناتهم في حساب المواطن وتحديثها
2017/02/12الساعة 11:42 مساءً
- فيحساب المواطن, حصاد اليوم
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