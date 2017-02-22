العمل بعد تداول فيديو تعذيب خادمة: هذه العقوبات بانتظار المعتدي

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الاعتداء على العاملة المنزلية يستوجب المنع من الاستقدام وغرامة مالية دون الاخلال بما تقضي به الانطمة الاخرى.

وقال أبا الخيل في أعقاب ماتم تداوله من مقطع يظهر تعرض احدى الخادمات للضرب من قبل كفيلها: ‏إذا ثبت على صاحب العمل الإعتداء على العاملة المنزلية، فإنه ووفقاً للائحة عمال الخدمة المنزلية، يتم منعه من الاستقدام وغرامة مالية وذلك دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى التي تطبق بحق المعتدي، باعتبارها من الجرائم الجنائية التي يترتب عليها الحق العام والخاص.

وقال أبا الخيل ردًا على مقطع الخادمة المعتدى عليها : الوزارة تتابع مع الجهات الامنية المختصة لاتخاذ الاجراء اللازم ويتم متابعة حالتها الصحية.

‏وفي وقت سابق تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لخادمة تعرضت للتعذيب والتعنيف، قالوا إن مخدومها هو مَن قام به.

ويظهر الفيديو الخادمة وقد تعرضت لإصابات بالغة في أجزاء متفرقة من جسدها، حيث أُصيبت في الوجه والذراعين والرأس.

وقالت الخادمة، في الفيديو الذي وثقته إحدى النساء في المستشفى الموجودة به، إن من قام بضربها هو مخدومها.

واستنكر المغردون قيام المواطن بإيذاء الخادمة بهذا الشكل مهما كان ما اقترفته من أخطاء، مؤكدين أن هناك طرقاً قانونية وإنسانية لمعاقبتها.

