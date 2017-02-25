عاجل ..العمل تعاقب مستشفى بالأحساء رفض تعيين أي “سعودي”

المواطن - الأحساء

بعد بلاغ مواطن عن مستشفى بالأحساء رفضت تعيينه لأنه سعودي، ردّت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر متحدثها الرسمي خالد أبا الخيل.

وأكد أبا الخيل في تغريدةٍ له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “المستشفى مخالف للنظام، وقد تم تطبيق العقوبات والغرامات بحقه في وقتٍ سابق، ووضعه تحت المتابعة”.

وفي وقتٍ سابق، قدّم مواطن بلاغًا إلى حساب أبا الخيل، موضحًا أن المستشفى المقصود هو مستشفى الموسى في الأحساء، داعيًا وزارة العمل إلى اتخاذ اللازم، وردّ عليه أبا الخيل قائلًا: “شكرًا جزيلًا.. سيتم اتخاذ الإجراء اللازم”.