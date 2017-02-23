#عاجل.. العيسى لـ”المواطن”: إطلاق بوابة التأمين الاختياري بعد أسبوعين

#عاجل.. العيسى لـ”المواطن”: إطلاق بوابة التأمين الاختياري بعد أسبوعين

2017/02/23
الساعة 1:53 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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التأمين الصحي الاختياري

المواطن – محمد عامر 

أكد وزير التعليم أحمد العيسى لـ”المواطن” أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية للتسجيل في التأمين الاختياري بعد أسبوعين.

المواطن” من جهتها تنشر بيان التعليم حول التأمين الصحي الذي أعلن الوزير عن إطلاقه في مؤتمر صحفي صباح اليوم.

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