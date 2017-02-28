عاجل .. الفالح: مشروعات مشتركة بين أرامكو وبتروناس بأكثر من 12 مليار دولار

المواطن – الرياض

أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن الاتفاق الذي وقعته أرامكو اليوم مع بتروناس الماليزية تصل قيمته لأكثر من 12 مليار دولار.

وقال الفالح في تصريحات لقناة الإخبارية إنه بموجب الاتفاقية سوف تزود شركة أرامكو مصفاة جوهو جنوبي ماليزيا بالنفط الخام للمصفاة ولمجمع بتروكيماوي بنسبة مشاركة بين 50 و70%.

وأضاف الفالح أن الاتفاق يوفر لكل من أرامكو و بتروناس قيمة لهذا النفط من خلال منتجات عالية الجودة، مشيراً إلى أن أرامكو لديها مصفاة تعمل على تحديثها وتوسيعها مع برتومينا.

وأشار الفالح إلى أن مشروع تحديث المصفاة مع برتومينا بداية لتعاون وثيق في الطاقة والبتروكيماويات.

وكان الفالح وقع اليوم بحضور خادم الحرمين اتفاقية بين أرامكو وبتروناس الماليزية للمشاركة في مشروع RAPID في مصفاة جوهور جنوبي ماليزيا بموجبه تمتلك أرامكو 50% من المشروع.