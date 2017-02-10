القبض على “أبو حرس” السجين الهارب في #الطائف

المواطن – أحمد المسعود – الطائف

علمت “المواطن” من مصدر خاص أن البحث الجنائي بمحافظة الطائف قبض، صباح اليوم، على السجين الهارب الملقب بـ ” أبو حرس ” والذي استطاع الهروب من السجن فجر يوم السبت الماضي.

وأكد المصدر لـ ” المواطن ” أن القبض جاء بعد تحرٍّ وبحث دام لمدة 6 أيام حتى تم بمركز ” قيا ” جنوب محافظة الطائف بأحد المنازل الشعبية المغيبة عن الطرقات العامة بطريق ترابي، مشيراً أنه تم إيداعه السجن مرة أخرى والتحقيق وراء آلية هروبه.

وعُرف عن السجين الهارب المقبوض عليه أنه من أرباب السوابق، ودخل السجن بعد تهجّمه على شخصٍ، وإطلاق رصاصة من مسدسٍ في رأسه، حيث أدخلته في غيبوبةٍ دماغية تامة حتى هذا الوقت، وعرف عن “أبو حرس” ارتكابه عدداً من المخالفات، وقد عوقب عليها في فترات متفاوتة حسب ما وجّهت به الجهات المختصة.