عاجل.. القتل تعزيراً لمهرب هيروين في الدمام

المواطن – واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل تعزيراً بحق باكستاني الجنسية بعد إدانته بترويج الهيروين في الدمام.

وأصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة لتهريبه كمية من الهيروين المخدر، فيما يلي نصه :

قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على المدعو / إعتبار خان قل سلاخان – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه , وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف و من المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً ، وأيد من مرجعه .

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً في الجاني / إعتبار خان قل سلاخان اليوم الخميس 26 /5 /1438هـ في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية .

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم ، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك ، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره ـ والله الهادي إلى سواء السبيل .