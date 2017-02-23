عاجل .. اللواء المنصور ينفي استهداف التحالف سجنًا ومستشفىً في #اليمن

المواطن – الرياض

نفى رئيس لجنة تقييم الحوادث في اليمن اللواء منصور المنصور استهداف قوات التحالف العربي لمستشفى في حرض وأحد سجون محافظة حجة.

وقال المنصور في مؤتمر صحفي يعقد الان في الرياض أن الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية متوافقة مع أحكام القانون الدولي الإنساني.

وأوضح المنصور أن قوات التحالف قصفت مخزن أسلحة بعيدا عن سجن عبس في حجة كما دمرت مستودع أسلحة يبعد 17 كيلو عن المستشفى الألماني في حرض.

وأشار المنصور الى أن فرق التحقيق منفتحة على جميع المنظمات الدولية لشرح الأحداث في اليمن.