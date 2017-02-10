المباحث الإدارية في رسالة SMS: هذه طريقة التبليغ عن جرائم الرشوة

المواطن – شريف النشمي – الرياض

دعت المباحث الإدارية المواطنين والمقيمين إلى عدم التردد في التبليغ عن جرائم الرشوة، مؤكدة أنها هي الجهة المتخصصة والمخولة بتلقي هذا النوع من الجرائم.

وقالت المباحث الإدارية في رسالة Sms بثتها عبر أجهزة المواطنين: “أخي المواطن، أخي المقيم.. المباحث الإدارية هي الجهة المختصة والمخولة بتلقي البلاغات عن جرائم الرشوة.. لا تتردد بالتواصل على الهاتف المجانى 980، أو البريد الإلكتروني 980@900moi.gov.sa، أو الفاكس رقم: 011/4420057، أو الحضور لأحد فروع المباحث الإدارية المنتشرة في جميع مناطق المملكة”.

وكان الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، دشّن، في مكتبه بالرياض، مساء أمس، الحملة التوعوية للمباحث الإدارية على منصة نبأ للتواصل الوطني التي يقدمها مركز المعلومات الوطني.

وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين والمقيمين بالآثار السلبية لجرائم الرشوة، والتعريف بجهات الضبط في قضايا الرشوة، وآلية التواصل مع الجهات المختصة من خلال الهاتف المجاني 980، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو الحضور لأحد فروع المكاتب الإدارية في مناطق المملكة.

وتعد منصة نبأ بوابة وطنية رقمية للتواصل مع الجهات الحكومية، والتواصل مع المواطنين والمقيمين من خلال رسائل الهاتف المتنقل، أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل الصوتية للمسجلين في بوابة “أبشر”.

وتراعي المنصة خصوصية بيانات المستخدمين، والحفاظ عليهم من الرسائل المزعجة والمكررة، والوصول للفئات المستهدفة بالرسائل بشكلٍ دقيق.

وحضر التدشين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية، ومدير عام المباحث العامة الفريق أول عبد العزيز بن محمد الهويريني.