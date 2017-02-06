#عاجل .. المجلس الاقتصادي يستعرض سير العمل في مبادرات برنامج التحول الوطني

#عاجل .. المجلس الاقتصادي يستعرض سير العمل في مبادرات برنامج التحول الوطني

2017/02/06
الساعة 6:09 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية

المواطن – واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من مركز الإنجاز والتدخل السريع حيال سير العمل في مبادرات برنامج التحول الوطني، واتخذ المجلس حيال ذلك التوصيات اللازمة.

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