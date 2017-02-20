عاجل .. المراهق قاتل العشريني طعناً في حائل يسلم نفسه للجهات الأمنية

المواطن – شريف النشمي – حائل

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، أنه في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت الموافق 1438/5/21 ورد بلاغ لغرفة العمليات بشرطة منطقة حائل عن وجود شخص متوفى داخل أحد المنازل بإسكان الوليد بن طلال، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع وُجِد شخصٌ في العقد الثاني من العمر مضرج بالدماء، وبه عدة طعنات بأداة حادة (سكين).

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات وأودع الجثمان ثلاجة الموتى بمستشفى حائل العام، وفي هذه الأثناء وخلال مباشرة رجال الضبط الجنائي لموقع الحادث قام الجاني بتسليم نفسه لمركز شرطة المنتزه، وهو حدث يبلغ من العمر 17 عاماً، تم إيداعه بدار الملاحظة الاجتماعية تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق من قبل فرع هيئة التحقيق والادعاء العام.