الملحقية بأمريكا تحذر المبتعثين من مكالمات نصب واحتيال 

المواطن- حسين المصعبي

حذّرت الملحقية الثقافية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية طلابها المبتعثين من مكالمات يدّعي أصحابها أنهم من إدارة الضرائب الأمريكية، وأن عليهم مطالبات مالية يجب دفعها فورًا.

وأرسلت الملحقية رسائل إلى الطلاب -عبر البريد الإلكتروني- قالت فيه إنه نظرًا لما وُرد للملحقية من شكاوى من بعض الطلاب بخصوص تلقّيهم مكالمات هاتفية من أشخاص يدّعون بأنهم موظفين من إدارة الضرائب الأمريكية، وأن عليهم مطالبات مالية يجب دفعها فورًا، وفي بعض الحالات، يعاودون الاتصال عدة مرات باستخدام أساليب وأرقام هواتف مختلفة.

وأضافت أن إدارة الضرائب الأمريكية لا تستخدم مثل هذه الأساليب في جمع الضرائب، لذا، يجب أخذ الحيطة والحذر، وعدم التجاوب مع مثل هذه المكالمات، أو تقديم أي معلومات شخصية أو حسابية، أو تحويل مبالغ مالية، وإنهاء المكالمة الهاتفية فورًا.