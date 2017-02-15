“المواطن” ترصد بالفيديو والصور مشاهد مؤثرة في تشييع “نواف ” غريق أمطار عسير

المواطن _سعيد مشهور_ابها

شيعت اليوم جموعٌ غفيرة من مسجد الراجحي في مدينة أبها شهيد سيول مدينة أبها الشاب نواف محمد مداوي الأحمري -ذا الـ 14 عاماً- الذي جرفته السيول يوم أمس في حي المنسك بعد انصرافه من المدرسة.

وجرفت سيول أمس الشاب مداوي هو وسائق أجنبي لا يزال البحث عنه جارياً إلى الآن.

ويعتبر الابن نواف ابن رجل الأمن في الحد الجنوبي بمنطقة نجران محمد مداوي آل مضحي الأحمري، الذي فجع بخبر جرف السيول لابنه وهو يؤدي واجبه الوطني للدفاع عن الدين ثم المليك والوطن.

والتقت “المواطن” زملاء والد الشهيد الذين قدموا من منطقة نجران للوقوف مع والده، موجهين رسالة له بأن يصبر وأن يحتسب الأجر في مصابه الجلل، ومطالبين المسؤولين في المنطقة بفتح تحقيق عاجل حول ما حدث في مدينة أبها.

وقد دُفن الشهيد في مقبرة العرين في مدينة أبها، وسيكون العزاء في قرية آل عزة في بلحمر.

صحيفة “المواطن” تتقدم بخالص العزاء إلى والد وأسرة وأقارب وجماعة الشهيد نواف، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح الجنان وأن يلهمهم الصبر.

ومثل إدارة تعليم عسير الدكتور فايز الأسمري، مدير مكتب تعليم أبها، الذي قدم التعازي إلى والد وأقارب الشهيد نواف.