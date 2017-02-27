عاجل.. الموافقة على تحويل ومعاملة أي مطار داخلي يستقبل رحلات دولية إلى دولي

المواطن - محمد عامر

كشف الكابتن عبد الحكيم البدر، مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن صدور موافقة مجلس إدارة “الطيران المدني” في اجتماعه الأخير، برئاسة وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، على تحويل أي مطار يستقبل رحلات من خارج المملكة، حيث سيتغير مسمّاه إلى مطارٍ دولي، وبالتالي، تنطبق عليه معايير وتراخيص المطارات الدولية.

جاء ذلك في ديوانية الإعلاميين التي نظمتها الهيئة، مساء اليوم، كما لفت البدر إلى موافقة المقام السامي على استضافة المنظمة الإقليمية للطيران المدني، وهي تابعة لهيئة الطيران المدني العربية، وسيكون مقرها بالمنطقة الشرقية.