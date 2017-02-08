عاجل .. انتخاب محمد عبدالله فرماجو رئيسًا للصومال

المواطن – وكالات

انتخب البرلمانُ الصومالي محمد عبدالله فرماجو رئيساً للصومال في الجولة التي جرت اليوم.

وقد انتهت الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الصومالية، اليوم الأربعاء، وسط حضور قوي من مراقبين وممثلين من المجتمع الدولي، لمراقبة نزاهة السباق الرئاسي في البلاد.

وصوّت في الجولة الأولى من الانتخابات، 328 نائباً من أصل 329، إجمالي عدد نواب البرلمان الصومالي، بغرفتيه مجلس الشعب ومجلس الشيوخ.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية، التي تجري في العاصمة مقديشو، 21 مرشحاً، بعد استقالة أحد المرشحين قبيل انطلاق التصويت اليوم.