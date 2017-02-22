عاجل.. بالصور.. أولى تصريحات سالم الدوسري بعد التجديد رسميًا مع #الهلال

المواطن ـ محمد سلام

أبدى لاعب نادي الهلال سالم الدوسري سعادته البالغة بتجديد عقده مع الزعيم لمدة عامين، مؤكدًا على أن الفريق يحتاج المزيد من الدعم والمساندة خلال الفترة المقبلة.

وقال الدوسري بعد تجديد عقده: “الحمد لله، أشكر الإدارة والجماهير على اهتمامهم، إن شاء الله تتجدّد الثقة بيننا، نحتاج دعم جماهيرنا ووقفتهم”.

وكان نادي الهلال قد أعلن -عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”- إنهاء التجديد مع الدوسري، وقال: “أنهى مجلس إدارة نادي الهلال إجراءات تجديد عقد اللاعب (سالم الدوسري) لمدة عامين، حيث وقّع الأمير نواف بن سعد، مساء اليوم، مع (الدوسري)”.

وكشفت مصادر هلالية أن إدارة الزعيم انتهت مسبقًا من الاتفاق مع سلمان الفرج لتجديد عقده لـ 4 سنوات مقبلة، وسيكون الإعلان خلال الأيام المقبلة.