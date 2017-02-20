بالصور .. العثور على جثة المقيم المفقود منذ الثلاثاء في سيول أبها

المواطن – سعيد ال هطلاء – عسير

عثرت فرقُ الدفاع المدني على جثة المقيم العربي الذي جرفته سيول أبها الأسبوع الماضي.

وأوضح المتحدثُ الرسمي للدفاع المدني بعسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أنه امتداداً لعمليات البحث عن المفقود الذي جرفته مياه السيل خلال عبوره بسيارة لمجرى منخفض لتصريف المياه بحي المنسك بأبها يوم الثلاثاء الموافق 1438/٥/١٧.

وتم بفضل الله ومن خلال أحد أقارب المفقود المشاركين مع فرق الدفاع المدني القائمة بأعمال البحث، العثور على جثة المفقود (المقيم العربي) عند الساعة 15:٢١ من مساء اليوم الاثنين 1438/٥/٢٣ على بعد ما يقارب 9 كيلو من نقطة انجرافه وتم التعرف عليه من قبل أقاربه.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني انتشلت جثمان المقيم بعد عمليات بحث دامت 6 أيام عبر مجاري المياه على امتداد شعيب تصريف المياه بحي المنسك ووادي أبها، بمشاركة أقارب الغريق وفريق غوث التطوعي بعسير وفريق ساعد التطوعي إثر مسح كافة المستنقعات المائية والبرك والآبار الواقعة على امتداد منطقة البحث والتمشيط.

هذا وقد قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء صالح بن منسي الحارثي تعازيه لذوي المتوفى، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

كما قدم اللواء الحارثي شكره وتقديره للجهات التطوعية التي شاركت مع رجال الدفاع المدني في أعمال التمشيط والبحث.