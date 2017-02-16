عاجل بالصور.. “المواطن” ترافق طيران الأمن لرصد أماكن وتجمعات سيول أبها جواً

المواطن – سعيد آل هطلاء – عسير

رافقت عدسة ” المواطن” صباح اليوم طيران الأمن خلال متابعته جواً لأماكن وتجمعات السيول بمدينة أبها بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت عليها خلال الأيام الأخيرة.

وأكد اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي قائد عام طيران الأمن أن طائرات القيادة العامة لطيران الأمن في حالة جاهزية كاملة لمباشرة أي طارئ خلال الأمطار في كل مناطق ومحافظات المملكة خاصة في منطقة عسير التي شهدت كميات كبيرة من الأمطار، مشيراً إلى أن الطلعات الجوية مستمرة لمراقبة ورصد مجريات الأحداث خاصة في المناطق التي تشهد تقلبات جوية خلال هذه الأيام حسب الإشعارات والتنبيهات الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وقال اللواء الحربي إن طيران الأمن يقوم في مثل هذه الأجواء بتمرير إحداثيات المواقع التي يوجد عليها ملاحظات ويتم رصدها جواً لمختلف الجهات المعنية من أجل الاستفادة منها والمساهمة بشكل عاجل في رفع الأضرار التي وقعت أو المحتملة، مضيفاً أن حالة الجاهزية مستمرة وعلى مدار الساعة للإقلاع الفوري لمباشرة أي مهمة ومنها عمليات الإنقاذ والإجلاء للمحتجزين ونقل المواد الإغاثية والحالات الإسعافية العاجلة.

وأشار إلى وجود خطط معدة مسبقاً لمثل هذه الظروف تتضمن تغطية كافة مناطق المملكة ومن بينها “خطة الإسناد بين قواعد طيران الأمن” التي يتم فيها الاعتماد على الطائرات المتواجدة في كافة قواعد طيران الأمن وتحريكها في حال تطور الوضع إلى أي منطقة وفق المعطيات الميدانية وقت هطول الأمطار أو جريان السيول.

وأردف قائد عام طيران الأمن أن التنسيق قائم وعلى أعلى المستويات مع كافة الأجهزة ذات العلاقة، مشدداً على الدور الكبير للمواطنين والمقيمين ومستوى وعيهم والمأمول منهم في مثل هذه الظروف وتعاونهم مع الجهات المختصة بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وقت هطول الأمطار، والابتعاد عن أماكن تجمعات مياه السيول التي قد تشكل خطراً على حياتهم، مع أخذ الحذر عند النزول للتنزه في البراري، والبعد عن الأودية والشعاب التي تعرض حياة الإنسان وعائلته للخطر.



